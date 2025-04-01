Мичков — первый за два года новичок, который набрал 2+ очка в 18 встречах сезона НХЛ

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков отметился ассистентским дублем в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» (2:1).

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Мичков записал на свой счёт 18-й матч с двумя и более очками и стал первым новичком с сезона-2022/2023, кто добрался до данной отметки. В сезоне-2022/2023 такое удалось Мэтти Бенирсу из «Сиэтл Кракен».

Последним новичком, кто набирал два и более очка в 19 встречах, был Тревор Зеграс из «Анахайм Дакс» в сезоне-2021/2022. Рекорд НХЛ принадлежит Теэму Селянне, который в сезоне-1992/1993 набирал два и более балла в 38 матчах.