Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Мичков — первый за два года новичок, который набрал 2+ очка в 18 встречах сезона НХЛ

Мичков — первый за два года новичок, который набрал 2+ очка в 18 встречах сезона НХЛ
Комментарии

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков отметился ассистентским дублем в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» (2:1).

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Мичков записал на свой счёт 18-й матч с двумя и более очками и стал первым новичком с сезона-2022/2023, кто добрался до данной отметки. В сезоне-2022/2023 такое удалось Мэтти Бенирсу из «Сиэтл Кракен».

Последним новичком, кто набирал два и более очка в 19 встречах, был Тревор Зеграс из «Анахайм Дакс» в сезоне-2021/2022. Рекорд НХЛ принадлежит Теэму Селянне, который в сезоне-1992/1993 набирал два и более балла в 38 матчах.

Материалы по теме
Праздник у Мичкова продолжается! Больше очков в НХЛ за неделю набрал только Кучеров
Праздник у Мичкова продолжается! Больше очков в НХЛ за неделю набрал только Кучеров
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android