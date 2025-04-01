«Это мотивирует, он особенный снайпер». Форвард «Бостона» Пастрняк — о голах Овечкина

Чешский нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк высказался о голах российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и о погоне российского хоккеиста за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Его способность забивать очень, очень впечатляет. Очевидно, мы знаем, как трудно забивать в этой лиге, а он делает это уже более двух десятилетий.

Это мотивирует, видеть, как он продолжает забивать голы. Определённо, он особенный снайпер. Скоро он превзойдёт рекорд Гретцки.

Я много наблюдал за ним, пока рос. В основном во время игр национальных сборных. Ребёнку трудно следить за НХЛ. Я знаю, что он представлял свою страну. С раннего возраста все знали о нём и видели голы в видеороликах. Он по-прежнему особенный игрок, за которым стоит следить и смотреть его лучшие моменты», — приводит слова Пастрняка сайт НХЛ.