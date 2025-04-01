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Матвей Мичков вошёл в тройку звёзд игрового дня НХЛ

Матвей Мичков вошёл в тройку звёзд игрового дня НХЛ
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Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков отметился ассистентским дублем в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» (2:1) и стал третьей звездой игрового дня НХЛ.

Второй звездой дня признан форвард «Калгари Флэймз» Райан Ломберг, который в игре «Колорадо Эвеланш» (3:2 Б) забросил шайбу и отдал результативную передачу.

Первой звездой дня стал защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Люк Хьюз, который во встрече с «Миннесотой Уайлд» (3:2 Б) забил гол и отдал результативную передачу.

Ранее стало известно, что Мичков стал первым за два года новичком, который набрал два и более очка в 18 встречах сезона НХЛ.

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