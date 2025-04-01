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Расписание матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 1 апреля 2025 года

Расписание матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 1 апреля 2025 года
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Сегодня, 1 апреля, пройдёт очередной игровой день первого раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Запланированы четыре встречи — две в Западной конференции и две в Восточной. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
01 апреля 2025, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
01 апреля 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
01 апреля 2025, вторник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
01 апреля 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Пары 1/8 финала плей-офф КХЛ выглядят следующим образом:

Запад

«Локомотив» (1) — «Торпедо» (8). Счёт в серии 3-0.
«Динамо» Москва (2) — СКА (7). Счёт в серии 2-1.
«Спартак» (3) — «Северсталь» (6). Счёт в серии 3-0.
«Динамо» Минск (4) — ЦСКА (5). Счёт в серии 2-1.

Восток

«Трактор» (1) — «Адмирал» (8). Счёт в серии 1-2.
«Салават Юлаев» (2) — «Сибирь» (7). Счёт в серии 2-1.
«Металлург» (3) — «Авангард» (6). Счёт в серии 0-3.
«Автомобилист» (4) — «Ак Барс» (5). Счёт в серии 2-1.

Отметим, что Кубок Гагарина — 2025 завершится не позднее 25 мая.

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