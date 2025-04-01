Защитник «Флориды» оштрафован за щелчок из своей зоны в конце матча с «Монреалем»

Защитник «Флориды Пантерз» Нико Миккола оштрафован на $ 5000 за щелчок из своей зоны за две секунды до конца матча с «Монреаль Канадиенс».

Нико из своей зоны щёлкнул в сторону ворот «Канадиенс», из-за чего между хоккеистами команд возникла потасовка. В матче Миккола был наказан малым штрафом и 10-минутным штрафом за неспортивное поведение.

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Позже НХЛ оштрафовала хоккеиста на $ 5000, это максимальный штраф, предусмотренный коллективным соглашением.

Напомним, в Санрайзе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» потерпела поражение от «Монреаль Канадиенс» со счётом 2:4.