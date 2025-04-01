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Защитник «Флориды» оштрафован за щелчок из своей зоны в конце матча с «Монреалем»

Защитник «Флориды» оштрафован за щелчок из своей зоны в конце матча с «Монреалем»
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Защитник «Флориды Пантерз» Нико Миккола оштрафован на $ 5000 за щелчок из своей зоны за две секунды до конца матча с «Монреаль Канадиенс».

Нико из своей зоны щёлкнул в сторону ворот «Канадиенс», из-за чего между хоккеистами команд возникла потасовка. В матче Миккола был наказан малым штрафом и 10-минутным штрафом за неспортивное поведение.

ВИДЕО

Позже НХЛ оштрафовала хоккеиста на $ 5000, это максимальный штраф, предусмотренный коллективным соглашением.

Напомним, в Санрайзе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» потерпела поражение от «Монреаль Канадиенс» со счётом 2:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Лайне (Хатсон, Судзуки) – 12:03 (pp)     1:1 Райнхарт (Барков, Вераге) – 13:16     1:2 Слафковски (Судзуки, Хатсон) – 31:27 (pp)     2:2 Джонс (Барков, Родригес) – 36:24     2:3 Судзуки (Хатсон, Слафковски) – 42:02     2:4 Галлахер (Дворак) – 58:16    
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