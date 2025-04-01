Тренер «Бостона»: игра Овечкина в большинстве — кошмар для соперника

Исполняющий обязанности главного тренера «Бостон Брюинз» Джо Сакко высоко оценил игру российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в большинстве.

«Работая в этой лиге уже некоторое время и имея возможность следить за игрой в неравных составах, я много раз видел, как он выступал в большинстве, и это наверняка были кошмары для соперника.

Единственное, что бросается мне в глаза, — это последовательность Овечкина и его способность продолжать показывать результат после всех этих лет, зная, что у противника всегда есть план, чтобы остановить его. Так что это, очевидно, многое говорит о личности. Великие всё равно находят способ забить», — цитирует Сакко сайт НХЛ.