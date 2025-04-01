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«Вашингтон» предположил, на какой отметке по голам остановится Овечкин в текущем сезоне

«Вашингтон» предположил, на какой отметке по голам остановится Овечкин в текущем сезоне
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«Вашингтон Кэпиталз» сделал предположение, на какой отметке по голам остановится российский капитан столичного клуба Александр Овечкин в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги.

Так, предполагается, что Овечкин забросит 42 шайбы к концу регулярки и закончит регулярный сезон с 895 голами за карьеру, что станет новым рекордом НХЛ по голам в лиге.

Напомним, «Вашингтону» осталось провести девять матчей в регулярном сезоне. Шесть из этих матчей будут в гостях и три — на домашнем льду.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 57 матчах, в которых записал в свой актив 37 голов и 26 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету 890 голов и 723 результативные передачи.

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