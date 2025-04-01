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Вратарь Антон Красоткин не успеет восстановиться к ближайшим матчам «Сибири»

Вратарь Антон Красоткин не успеет восстановиться к ближайшим матчам «Сибири»
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Голкипер Антон Красоткин не успеет восстановиться к ближайшим матчам «Сибири», сроки восстановления игрока будут определены позднее. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

Напомним, Красоткин не вышел на второй период третьей встречи серии Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» (2:0, 1-2). Вратаря не было даже на лавке. Его место в воротах занял Денис Костин. Красоткин провёл 29 матчей в регулярном чемпионате КХЛ – 2024/2025. Его коэффициент надёжности — 3,19.

Напомним, следующие матчи в серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом» и «Сибирью» состоятся 2, 4, 6*, 8* апреля.

* при необходимости.

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