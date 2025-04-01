Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил игру ЦСКА в серии Кубка Гагарина с минским «Динамо» (1-2).

«Ни одна из пар в плей-офф КХЛ не удивляет меня. Пока всё складывается так, как я и предполагал. Например, минское «Динамо» и должно было навязать борьбу ЦСКА, это было предсказуемо. У ЦСКА молодая команда – не по возрасту, а по составу. Армейцы по большому счёту не сыграны пока. Плюс у ЦСКА выбили из состава одного основного игрока, фундамент – Каменева», — приводит слова Кожевникова «ВсеПроСпорт».

В первой игре серии «Динамо» одержало победу со счётом 5:2, вторая вновь осталась за минчанами — 5:3. В первой домашней игре ЦСКА победил со счётом 4:1.