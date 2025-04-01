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«Нефтехимик» расторг контракт с главным тренером Олегом Леонтьевым

«Нефтехимик» расторг контракт с главным тренером Олегом Леонтьевым
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«Нефтехимик» расторг контракт с главным тренером Олегом Леонтьевым. Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

«Олег Юрьевич возглавил команду в мае 2021 года. Под его руководством «волки» два сезона подряд выходили в плей-офф и достойно сражались в 1/4 финала Восточной конференции. Последние два сезона «Нефтехимик» в плей-офф не попадал.

ХК «Нефтехимик» благодарит Олега Юрьевича за проделанную работу в течение четырёх сезонов и желает ему успехов в дальнейшей тренерской карьере!» — сказано в сообщении команды.

По итогам нынешнего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» занял девятое место в турнирной таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф КХЛ. Команда набрала 67 очков за 68 матчей.

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