Сборная Чехии в шутку объявила о возвращении в команду Яромира Ягра 1 апреля

Пресс-служба сборной Чехии в шутку объявила о возвращении в команду легендарного форварда Яромира Ягра сегодня, 1 апреля.

«Великолепное возвращение! Легендарный Яромир Ягр присоединится к сборной на сборах в Карловых Варах. 53-летний нападающий из «Кладно» в этом году провёл в Экстралиге 39 матчей, в которых набрал 16 (5+11) очков. Теперь он снова попытается побороться за место в составе. Сработает ли это?» — сказано в сообщении сборной Чехии.

Фото: Сборная Чехии по хоккею.

Напомним, Ягр заявил ранее, что текущий сезон станет для него последним в профессиональной карьере. Этот сезон стал для чешского форварда 37-м в карьере. В конце января Ягр продал 80% акций клуба «Кладно» бизнесмену Томашу Драстилу. Яромир дважды завоёвывал Кубок Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» (1991, 1992). В составе сборной Чехии становился олимпийским чемпионом (1998) и дважды — чемпионом мира (2005, 2010).