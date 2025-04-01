«Картина пока неутешительная». А. Коваленко — об игре сына Николая в «Сан-Хосе»

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко высказался о выступлении своего сына Николая за «Сан-Хосе Шаркс» и оценили игру «акул» в нынешнем сезоне НХЛ.

«Понимали, что за океаном неизбежна перестройка, придется всё начинать с чистого листа. Какие-то полезные моменты сын отработал и показал с «Колорадо», был ряд хороших матчей и после обмена в «Сан-Хосе», но сейчас Николай не в составе, за последние недели провёл лишь два матча, когда прилетали родители. Так что общая картина пока неутешительная.

Для меня самое обидное то, что этот сезон проходит для «Сан-Хосе» впустую. Молодая команда, получая тренерскую установку играть в примитивный хоккей, не растёт, а мучается. При этом нет и результата. Потерянный сезон — и для игроков, и для команды», — приводит слова Андрея Коваленко Russia-Hockey.

Николай Коваленко провёл за «акул» 23 игры, в которых записал на свой счёт 9 (2+7) очков.