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Форвард СКА Евгений Кузнецов назвал уникальное качество Александра Овечкина

Форвард СКА Евгений Кузнецов назвал уникальное качество Александра Овечкина
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов рассказал об уникальном качестве российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«У него есть чутьё, как открыться, где ускориться или остановиться. Все великие хоккеисты играют не по шайбе, стараются предположить, где будет шайба», — сказал Кузнецов в эфире «Матч ТВ».

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В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 57 матчах, в которых записал в свой актив 37 голов и 26 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету 890 голов и 723 результативные передачи.

Ранее «Вашингтон» сделал предположение, на какой отметке по голам остановится Александр Овечкин в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги.

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