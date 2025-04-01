Чемпион мира и бывший нападающий СКА Максим Сушинский оценил шансы «Сибири» на выход во второй раунд Кубка Гагарина. Напомним, в первом раунде новосибирский клуб уступает «Салавату Юлаеву» со счётом 1-2 в серии.

«Пока я не вижу шансов на выход «Сибири» в следующий раунд. Первые матчи прошли в Уфе, а там сумасшедшая поддержка хозяев. В Новосибирске тоже всегда сумасшедшая поддержка, а «Сибирь» дома играет очень прилично. Хозяева должны настроиться и больше не допускать оплошностей. Так что в теории возможно всё», — приводит слова Сушинского LiveResult.

Напомним, следующие матчи в серии состоятся 2, 4, 6*, 8* апреля.

* при необходимости.