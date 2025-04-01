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Матвей Мичков: стараюсь использовать каждый момент на льду

Матвей Мичков: стараюсь использовать каждый момент на льду
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Нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков прокомментировал свою результативность под конец регулярного сезона НХЛ.

«Это конец сезона, потом будет долгий-долгий перерыв. Я стараюсь заработать каждый момент, использовать каждый момент на льду», — приводит слова Мичкова официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в нынешнем сезоне Мичков принял участие в 74 матчах, в которых забил 24 гола и сделал 34 результативные передачи.

Сегодня, 1 апреля, Мичков отметился ассистентским дублем в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» (2:1) и стал третьей звездой игрового дня НХЛ.

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