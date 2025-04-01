Вратарь Егор Заврагин повторил достижения Микко Коскинена и Никиты Серебрякова за СКА
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Вратарь СКА Егор Заврагин в третьем матче серии Кубка Гагарина с московским «Динамо» (5:3, 1-2) записал на свой счёт результативную передачу.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
31 марта 2025, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Грицюк (Демидов) – 03:54 (5x4) 2:0 Кузнецов (Алистров, Педан) – 24:25 (5x5) 2:1 Ожиганов (Сикура, Комтуа) – 30:25 (5x4) 3:1 Никишин (Грицюк) – 38:15 (5x4) 3:2 Комтуа (Пыленков, Пакетт) – 50:34 (5x5) 3:3 Сикура – 52:53 (5x5) 4:3 Карпухин (Хайруллин) – 53:54 (5x5) 5:3 Акользин (Заврагин) – 58:02 (en)
Как сообщает пресс-служба армейского клуба, Заврагин стал третьим голкипером СКА в КХЛ, на чьём счету есть голевые передачи за один сезон как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф. Ранее 19-летний вратарь ассистировал партнёрам 3 января в матче с ЦСКА, а вчера отметился передачей на Павла Акользина. Два предыдущих вратаря с аналогичным достижением – Микко Коскинен (в сезоне-2016/2017 две передачи в регулярке и одна в плей-офф) и Никита Серебряков (в сезоне-2023/2024 один пас в «гладком» чемпионате и два в розыгрыше Кубка Гагарина).
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