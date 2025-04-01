Вратарь Егор Заврагин повторил достижения Микко Коскинена и Никиты Серебрякова за СКА

Вратарь СКА Егор Заврагин в третьем матче серии Кубка Гагарина с московским «Динамо» (5:3, 1-2) записал на свой счёт результативную передачу.

Как сообщает пресс-служба армейского клуба, Заврагин стал третьим голкипером СКА в КХЛ, на чьём счету есть голевые передачи за один сезон как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф. Ранее 19-летний вратарь ассистировал партнёрам 3 января в матче с ЦСКА, а вчера отметился передачей на Павла Акользина. Два предыдущих вратаря с аналогичным достижением – Микко Коскинен (в сезоне-2016/2017 две передачи в регулярке и одна в плей-офф) и Никита Серебряков (в сезоне-2023/2024 один пас в «гладком» чемпионате и два в розыгрыше Кубка Гагарина).