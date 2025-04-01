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Двукратный обладатель КГ: «Трактор» как будто решил экономить силы в первом раунде

Двукратный обладатель КГ: «Трактор» как будто решил экономить силы в первом раунде
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов высказался о ходе серии Кубка Гагарина Восточной конференции «Трактор» (1) — «Адмирал» (8), где дальневосточный клуб ведёт со счётом 2-1.

«Серия просто обескураживающая! Но «Адмирал» по делу ведёт в счёте. Челябинцы вышли не полностью готовыми, а «Адмирал» сейчас крепкий орешек. Взломать их оборону очень тяжело. «Трактор» как будто решил экономить силы в первом раунде. И сейчас у команды уже возникает нервозность. Голы Сошникова? Всегда очень приятно бывшей отомстить. Когда я играл против своей бывшей команды, единственный за карьеру хет-трик смог сделать», — приводит слова Потапова сайт КХЛ.

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