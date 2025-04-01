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Рыбин: первый раунд плей-офф КХЛ для «Торпедо» — это потолок

Рыбин: первый раунд плей-офф КХЛ для «Торпедо» — это потолок
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Бывший нападающий сборной России Максим Рыбин заявил, что не верит в успех «Торпедо» в серии Кубка Гагарина с ярославским «Локомотивом» (0-3).

«А куда выше могло подняться «Торпедо» [в регулярке]? Кого оно могло опередить? «Торпедо» играет в интересный хоккей. Кстати, близкий мне по духу. Но первый раунд для «Торпедо» — это потолок. Оно проиграет «Локомотиву» и вылетит. Парни будут бежать вперёд как сумасшедшие, но к успеху это не приведёт», – приводит слова Рыбина LiveResult.

Напомним, следующие встречи в серии плей-офф КХЛ «Локомотив» — «Торпедо» состоятся 2, 4*, 6*, 8* апреля.

* при необходимости.

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