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«Нет смысла что-то менять». Форвард «Металлурга» — о работе Андрея Разина в команде

«Нет смысла что-то менять». Форвард «Металлурга» — о работе Андрея Разина в команде
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Нападающий «Металлурга» Игорь Гераськин высказался о работе с главным тренером магнитогорского клуба Андреем Разиным.

– Каким образом Андрей Владимирович руководит командой-чемпионом? Сильно ли отличается его подход от того, что было в Череповце?
– На мой взгляд, в тренировочном процессе и во взаимодействии с игроками ничего не поменялось. Каким Андрей Владимирович был, таким и остался. Его тренерский подход приносит свои плоды в виде побед, так что нет смысла что-то менять, — приводит слова Гераськина Metaratings.

Напомним, «Металлург» в серии плей-офф с «Авангардом» проигрывает со счётом 0-3. Следующий матч в серии состоится сегодня, 1 апреля.

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