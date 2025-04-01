Терещенко рассказал, почему «Трактор» испытывает проблемы в серии с «Адмиралом»

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко рассказал, почему «Трактор» испытывает проблемы в серии Кубка Гагарина с «Адмиралом» (1-2).

— Почему «Трактор» испытывает такие трудности в серии с «Адмиралом»?

— С «Адмиралом» тяжело играть, они неплохо проводят эти матчи. Тамбиев немного изменил игру по сравнению с прошлым сезоном.

— Что конкретно изменил Тамбиев?

— Они стали больше прессинговать, играть более плотно – во всех зонах. «Адмирал» не подарок. Посмотрим, как «Трактор» справится с этой задачей. И справится ли. Надеюсь, конечно, что справится. Пока дальневосточники играют здорово, — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.