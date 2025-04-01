Терещенко — о возвращении Никишина в состав СКА: рисунок игры от этого не поменялся

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о возвращении защитника Александра Никишина в состав СКА во время серии плей-офф с московским «Динамо» (1-2).

— Вчерашнюю победу СКА можно рассматривать как перелом или это единичный сбой у «Динамо»?

— Почему сбой? Хорошая игра была. Роман Борисович всё сделал, разобрал, и это дало результат.

— Основная причина победы петербуржцев – возвращение Никишина?

— Да, он лучший защитник нашего чемпионата. Но, опять же, рисунок игры от этого не поменялся, поэтому посмотрим, что будет завтра. Не скажу, что она прям определяющая, все игры важны, — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.