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Терещенко — о возвращении Никишина в состав СКА: рисунок игры от этого не поменялся

Терещенко — о возвращении Никишина в состав СКА: рисунок игры от этого не поменялся
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о возвращении защитника Александра Никишина в состав СКА во время серии плей-офф с московским «Динамо» (1-2).

— Вчерашнюю победу СКА можно рассматривать как перелом или это единичный сбой у «Динамо»?
— Почему сбой? Хорошая игра была. Роман Борисович всё сделал, разобрал, и это дало результат.

— Основная причина победы петербуржцев – возвращение Никишина?
— Да, он лучший защитник нашего чемпионата. Но, опять же, рисунок игры от этого не поменялся, поэтому посмотрим, что будет завтра. Не скажу, что она прям определяющая, все игры важны, — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

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