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Плющев назвал ключевой фактор в серии Кубка Гагарина «Динамо» — СКА

Плющев назвал ключевой фактор в серии Кубка Гагарина «Динамо» — СКА
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал о ключевом факторе в серии Кубка Гагарина между московским «Динамо» и СКА (2:1) и оценил, как возвращение защитника Александра Никишина в состав армейского клуба повлияло на игру команды с берегов Невы.

– Я не уверен, что наступил перелом. Предполагал, что эта серия может затянуться. Тем более что соперники играют практически в одном ключе. Результат мог качнуться как в одну, так и в другую сторону. В этой серии выиграет та команда, которая лучше сыграет в большинстве.

– Возвращение защитника Александра Никишина – один из главных факторов победы СКА?
– Никишин – это стержневой игрок для СКА. Он активно играет в атаке, выходит в большинстве, что вчера и привело к победе команду Ротенберга, — приводит слова Плющева «Спорт день за днём».

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