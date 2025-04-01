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Босс НХЛ ответил на вопрос, верит ли, что Овечкин забьёт 894-й гол быстрее Гретцки

Босс НХЛ ответил на вопрос, верит ли, что Овечкин забьёт 894-й гол быстрее Гретцки
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Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос, верит ли, что российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин забьёт 894-й гол быстрее Уэйна Гретцки.

— Как вы считаете, Алекс Овечкин способен забить 894-й гол быстрее Гретцки? У Уэйна 894 шайбы в 1487 матчах, у Ови — 890 в 1483.
— Он будет близок к этому, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 57 матчах, в которых записал в свой актив 37 голов и 26 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету 890 голов и 723 результативные передачи.

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