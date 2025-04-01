Набоков и Яковлев — в составе «Металлурга» на игру Кубка Гагарина с «Авангардом»

Сегодня, 1 апреля, в Омске пройдёт четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» примет на своём льду магнитогорский «Металлург». Встреча на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В состав магнитогорского клуба произошли изменения: в старте выйдет голкипер Илья Набоков, тем самым сменив Александра Смолина. Вместо нападающего Троя Джозефса сыграет защитник Егор Яковлев.

Состав «Металлурга»:

Фото: «Металлург»

Состав «Авангарда»:

Фото: «Авангард»

Следующие матчи в серии состоятся 3*, 5*, 7* апреля.

* при необходимости.