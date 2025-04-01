Во «Флориде» рассказали, будет ли Мэттью Ткачук готов к старту плей-офф НХЛ

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук провёл лёгкое занятие на льду под руководством физиотерапевта. Главный тренер «Флориды» Пол Морис отметил, что никакой нагрузки игроку не давали, так как он ещё не готов к интенсивной работе. Форвард находится в списке травмированных с начала марта. Сообщается, что Ткачук испытывает проблемы с паховыми мышцами.

«Мы стремимся к тому, чтобы он был готов к старту плей-офф. Сейчас мы наблюдаем за его динамикой и будем увеличивать число ледовых тренировок», – цитирует Мориса пресс-служба клуба.

Американский форвард не смог доиграть финальный матч турнира с Канадой (2:3 ОТ) и не вышел в первой встрече «Флориды» с «Сиэтлом» (1:2) после перерыва. В текущем сезоне Ткачук провёл 52 матча за «Флориду», в которых набрал 57 (22+35) очков.