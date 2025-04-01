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«Интересно, что будет дальше». Терещенко о победе «Сибири» над «Салаватом» в третьем матче

«Интересно, что будет дальше». Терещенко о победе «Сибири» над «Салаватом» в третьем матче
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко оценил победу «Сибири» в третьем матче серии первого раунда плей-офф с «Салаватом Юлаевым» (2:0). Счёт в серии стал 2-1 в пользу уфимцев.

— Что скажете о победе «Сибири» над «Салаватом» после 2:15 в Уфе?
— Нормально, выиграли игру, готовятся к следующей. Каждый решает свои задачи, каждый хочет выиграть. «Сибирь» не пропустила: Красоткин сыграл первый период здорово, потом Костин был хорош. Новосибирцы забросили хорошую вторую шайбу, здорово разыграли. Интересно, что будет дальше.

— Не мог ли «Салават» расслабиться после домашних матчей?
— Что значит расслабиться? Надо говорить о том, как мобилизовалась «Сибирь»: поменяли сочетания и так далее. Это и дало результат, а не то что Уфа расслабилась, — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

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