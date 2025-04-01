В «Нефтехимике» отреагировали на слухи о том, что Гришин станет новым главным тренером

Пресс-служба «Нефтехимика» выступила с заявлением по поводу слухов в СМИ о том, что новым главным тренером команды станет Игорь Гришин, в данное время возглавляющий санкт-петербургское «Динамо» из ВХЛ.

«На фоне расторжения контракта с О.Ю. Леонтьевым в СМИ распространяется разного рода информация о новом главном тренере «Нефтехимика».

В связи с этим сообщаем, что на данный момент принятого решения по этому вопросу нет. Клуб проводит большую работу по выбору нового тренерского штаба и даст официальную информацию», — говорится в сообщении пресс-службы нижнекамского клуба.

Ранее «Нефтехимик» расторг контракт с главным тренером Олегом Леонтьевым. По итогам нынешнего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» занял девятое место в турнирной таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф КХЛ. Команда набрала 67 очков за 68 матчей.