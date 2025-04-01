Форвард «Металлурга»: по утрам первым делом проверяю, не забросил ли Овечкин

Нападающий «Металлурга» Игорь Гераськин рассказал, что следит за выступлением российских хоккеистов в НХЛ и каждое утро проверяет, не забил ли очередной гол капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

– Следите ли вы за НХЛ? Кто, по-вашему, главный фаворит Кубка Стэнли?

– Да, слежу, но мне трудно предугадать, кто из команд возьмёт главный трофей. Лично я слежу за выступлением российских игроков, читаю про них новости по утрам. Первым делом проверяю, не забросил ли Овечкин, — приводит слова Гераськина Metaratings.

На данный момент Овечкин забросил 890 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Чтобы установить новый рекорд по голам в НХЛ, россиянину осталось забросить пять шайб.