Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Ак Барса» назвал причины прогресса нападающего Артёма Галимова

Тренер «Ак Барса» назвал причины прогресса нападающего Артёма Галимова
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер «Ак Барса» Алексей Тертышный назвал причины прогресса нападающего Артёма Галимова. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ форвард стал лучшим бомбардиром казанской команды, набрав 59 (35+24) очков в 68 матчах.

– Артём Галимов в четырёх предыдущих чемпионатах набрал 62 очка, а в сезоне с вашим штабом 59. В чём секрет?
– После подписания контракта с «Ак Барсом» мы анализировали игру всех ребят. Смотрели, в каких точках играл Галимов, и поняли, что у него нет чёткой позиции. Надо было понять, где его использовать. На тренировках увидели, как он работает на разных участках, под давлением, и решили, что он будет на фланге играть – это ключевая фигура, которая ведёт большинство.

Артёму в этой роли комфортно, получает удовольствие. Он красавец, быстро схватывает. Говоришь ему что-то по ходу матча, поправляешь – и он тут же всё делает правильно, – цитирует Тертышного Sports.ru.

Материалы по теме
Эксклюзив
Валиуллин: Галимов уже забросил свыше 30 шайб, сразу нарисовался «Анахайм»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android