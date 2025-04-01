Тренер «Ак Барса» назвал причины прогресса нападающего Артёма Галимова

Тренер «Ак Барса» Алексей Тертышный назвал причины прогресса нападающего Артёма Галимова. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ форвард стал лучшим бомбардиром казанской команды, набрав 59 (35+24) очков в 68 матчах.

– Артём Галимов в четырёх предыдущих чемпионатах набрал 62 очка, а в сезоне с вашим штабом 59. В чём секрет?

– После подписания контракта с «Ак Барсом» мы анализировали игру всех ребят. Смотрели, в каких точках играл Галимов, и поняли, что у него нет чёткой позиции. Надо было понять, где его использовать. На тренировках увидели, как он работает на разных участках, под давлением, и решили, что он будет на фланге играть – это ключевая фигура, которая ведёт большинство.

Артёму в этой роли комфортно, получает удовольствие. Он красавец, быстро схватывает. Говоришь ему что-то по ходу матча, поправляешь – и он тут же всё делает правильно, – цитирует Тертышного Sports.ru.