Инсайдер НХЛ сравнил соперничество Овечкина и Кросби с противостоянием Месси и Роналду

Инсайдер НХЛ Дэвид Паньотта рассказал, что пристально следит за погоней Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки. До установления нового рекорда по голам в НХЛ россиянину осталось забросить пять шайб.

«Я имею честь освещать выступления Овечкина с момента его появления в НХЛ. Невозможно отрицать и недооценивать, насколько он талантлив. Я бы сказал, что с точки зрения забитых голов, когда Александр установит новый рекорд, невозможно будет сомневаться, что он – величайший бомбардир и хоккеист, которого когда-либо видел этот вид спорта. Могу сказать, что Ови сопоставим с другими звёздами в других видах спорта. Его постоянное соперничество на льду с Сидни Кросби, безусловно, сравнимо со спором Лионеля Месси и Криштиану Роналду», – цитирует Паньотту «Советский спорт».

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 57 матчах, в которых записал в свой актив 37 голов и 26 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету 890 голов и 723 результативные передачи.