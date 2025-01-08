«Металлург» вырвал победу у «Авангарда» на последних минутах и сократил отставание в серии

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал на своём льду магнитогорский «Металлург». Победу одержали гости со счётом 3:1 и сократили отставание в серии 1-3.
На третьей минуте матча счёт открыл защитник «Авангарда» Семён Чистяков с передачи Ильи Каблукова. «Металлург» сравнял счёт в середине третьего периода благодаря голу Никиты Михайлиса. Встреча шла к овертайму, однако на 58-й минуте нападающий «Металлурга» Люк Джонсон удачно подставил клюшку под бросок Никиты Камалова и стал автором победного гола. Через несколько секунд Валерий Орехов забросил шайбу в пустые ворота.
Таким образом, «Металлург» одержал первую победу в серии, в которой счёт стал 3-1 в пользу «Авангарда».
- 1 апреля 2025
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