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Авангард — Металлург, результат четвертого матча 1 апреля 2025, счет 1:3, плей-офф КХЛ 2024-2025 (1/8 финала, Кубок Гагарина)

«Металлург» вырвал победу у «Авангарда» на последних минутах и сократил отставание в серии
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал на своём льду магнитогорский «Металлург». Победу одержали гости со счётом 3:1 и сократили отставание в серии 1-3.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
01 апреля 2025, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Чистяков (Каблуков) – 02:57 (5x5)     1:1 Михайлис (Зернов, Орехов) – 46:44 (5x5)     1:2 Джонсон (Камалов) – 57:48 (5x5)     1:3 Орехов – 58:11 (en)    

На третьей минуте матча счёт открыл защитник «Авангарда» Семён Чистяков с передачи Ильи Каблукова. «Металлург» сравнял счёт в середине третьего периода благодаря голу Никиты Михайлиса. Встреча шла к овертайму, однако на 58-й минуте нападающий «Металлурга» Люк Джонсон удачно подставил клюшку под бросок Никиты Камалова и стал автором победного гола. Через несколько секунд Валерий Орехов забросил шайбу в пустые ворота.

Таким образом, «Металлург» одержал первую победу в серии, в которой счёт стал 3-1 в пользу «Авангарда».

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