Галкин был заменён после четырёх пропущенных шайб от «Ак Барса» за 11 минут 1-го периода
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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» в эти минуты проходит четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимает на своём льду екатеринбургский «Автомобилист». Идёт первый период — счёт 4:0 в пользу казанцев.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
01 апреля 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Перерыв
4 : 0
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Фальковский (Семёнов) – 01:02 (5x5) 2:0 Барабанов – 05:51 (5x5) 3:0 Сафонов (Галимов, Фальковский) – 09:10 (5x5) 4:0 Дыняк (Кошелев) – 10:56 (5x5)
Хоккеисты «Ак Барса» ударно начали матч, забросив уже четыре шайбы к 11-й минуте матча. Стартовый голкипер «Автомобилиста» Владимир Галкин после четвёртого гола был заменён на Евгения Аликина. Шайбами в составе казанской команды отметились Степан Фальковский, Александр Барабанов, Илья Сафонов и Никита Дыняк.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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