Галкин был заменён после четырёх пропущенных шайб от «Ак Барса» за 11 минут 1-го периода

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» в эти минуты проходит четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимает на своём льду екатеринбургский «Автомобилист». Идёт первый период — счёт 4:0 в пользу казанцев.

Хоккеисты «Ак Барса» ударно начали матч, забросив уже четыре шайбы к 11-й минуте матча. Стартовый голкипер «Автомобилиста» Владимир Галкин после четвёртого гола был заменён на Евгения Аликина. Шайбами в составе казанской команды отметились Степан Фальковский, Александр Барабанов, Илья Сафонов и Никита Дыняк.

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