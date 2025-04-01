«Отступать было некуда». Разин оценил первую победу «Металлурга» в серии с «Авангардом»
Поделиться
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил первую победу своей команды в серии с «Авангардом» (3:1). Омский клуб ведёт в серии со счётом 3-1.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
01 апреля 2025, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Чистяков (Каблуков) – 02:57 (5x5) 1:1 Михайлис (Зернов, Орехов) – 46:44 (5x5) 1:2 Джонсон (Камалов) – 57:48 (5x5) 1:3 Орехов – 58:11 (en)
«Отступать нам было некуда. Хорошо настроились. Плохое, конечно, начало было, опять совершили фатальную ошибку, но ребята правильно отреагировали. Нормальный первый период, во втором вообще доминировали, в третьем, я считаю, тоже лучше соперника играли. Был, конечно, моментик, когда фортуна на нашей стороне оказалась, когда шайба, ползущая в ворота, туда не заползла. До этого три игры на стороне «Авангарда» она была», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 апреля 2025
-
20:38
-
20:36
-
20:30
-
20:25
-
20:16
-
20:11
-
20:07
-
19:30
-
19:20
-
18:51
-
18:25
-
18:00
-
17:20
-
16:55
-
16:30
-
16:15
-
15:45
-
15:45
-
15:30
-
15:16
-
15:00
-
14:46
-
14:28
-
14:10
-
13:47
-
13:30
-
13:13
-
12:47
-
12:30
-
12:11
-
11:45
-
11:28
-
11:15
-
11:00
-
10:49