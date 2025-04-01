«Отступать было некуда». Разин оценил первую победу «Металлурга» в серии с «Авангардом»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил первую победу своей команды в серии с «Авангардом» (3:1). Омский клуб ведёт в серии со счётом 3-1.

«Отступать нам было некуда. Хорошо настроились. Плохое, конечно, начало было, опять совершили фатальную ошибку, но ребята правильно отреагировали. Нормальный первый период, во втором вообще доминировали, в третьем, я считаю, тоже лучше соперника играли. Был, конечно, моментик, когда фортуна на нашей стороне оказалась, когда шайба, ползущая в ворота, туда не заползла. До этого три игры на стороне «Авангарда» она была», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.