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«Отступать было некуда». Разин оценил первую победу «Металлурга» в серии с «Авангардом»

«Отступать было некуда». Разин оценил первую победу «Металлурга» в серии с «Авангардом»
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил первую победу своей команды в серии с «Авангардом» (3:1). Омский клуб ведёт в серии со счётом 3-1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
01 апреля 2025, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Чистяков (Каблуков) – 02:57 (5x5)     1:1 Михайлис (Зернов, Орехов) – 46:44 (5x5)     1:2 Джонсон (Камалов) – 57:48 (5x5)     1:3 Орехов – 58:11 (en)    

«Отступать нам было некуда. Хорошо настроились. Плохое, конечно, начало было, опять совершили фатальную ошибку, но ребята правильно отреагировали. Нормальный первый период, во втором вообще доминировали, в третьем, я считаю, тоже лучше соперника играли. Был, конечно, моментик, когда фортуна на нашей стороне оказалась, когда шайба, ползущая в ворота, туда не заползла. До этого три игры на стороне «Авангарда» она была», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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