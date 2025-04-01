Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Разин: тыкать лишний раз Джонсона в эту грязь — зачем? Он хорошо отреагировал

Разин: тыкать лишний раз Джонсона в эту грязь — зачем? Он хорошо отреагировал
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победный гол нападающего Люка Джонсона в ворота «Авангарда» (3:1) после результативной ошибки в овертайме третьего матча серии.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
01 апреля 2025, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Чистяков (Каблуков) – 02:57 (5x5)     1:1 Михайлис (Зернов, Орехов) – 46:44 (5x5)     1:2 Джонсон (Камалов) – 57:48 (5x5)     1:3 Орехов – 58:11 (en)    

— Почему решили ввести в состав Яковлева?
— Яковлев ездил на роды жены, пропустил практически неделю и был в не лучшем состоянии. Потом набрал форму и сегодня сыграл хорошо, завтра – посмотрим.

— Пришлось ли как-то дополнительно разговаривать с Джонсоном после его решающей ошибки в прошлом матче?
— Я с ним не разговаривал дополнительно, но его каждый в команде поддержал, все всё понимали. Лишний раз его носом тыкать в эту грязь – зачем? Он взрослый человек, всё понимал, хорошо отреагировал.

— Почему Джозефс отсутствовал?
— Тренерское решение. Мне показалось, что его функциональное состояние оставляет желать лучшего. Он пришёл к нам из «Лады», месяц пропустил, восстанавливался, и сейчас он немного в яме. Хоть и забил в Магнитогорске, но функционалка оставляет желать лучшего, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Видео
«Металлург» вырвал победу у «Авангарда» на последних минутах и сократил отставание в серии
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android