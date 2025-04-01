Разин: тыкать лишний раз Джонсона в эту грязь — зачем? Он хорошо отреагировал

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победный гол нападающего Люка Джонсона в ворота «Авангарда» (3:1) после результативной ошибки в овертайме третьего матча серии.

— Почему решили ввести в состав Яковлева?

— Яковлев ездил на роды жены, пропустил практически неделю и был в не лучшем состоянии. Потом набрал форму и сегодня сыграл хорошо, завтра – посмотрим.

— Пришлось ли как-то дополнительно разговаривать с Джонсоном после его решающей ошибки в прошлом матче?

— Я с ним не разговаривал дополнительно, но его каждый в команде поддержал, все всё понимали. Лишний раз его носом тыкать в эту грязь – зачем? Он взрослый человек, всё понимал, хорошо отреагировал.

— Почему Джозефс отсутствовал?

— Тренерское решение. Мне показалось, что его функциональное состояние оставляет желать лучшего. Он пришёл к нам из «Лады», месяц пропустил, восстанавливался, и сейчас он немного в яме. Хоть и забил в Магнитогорске, но функционалка оставляет желать лучшего, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.