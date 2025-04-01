Разин: в стрессовых ситуациях что-то глобальное говорить нельзя. У многих мозг отключается

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал, как готовил команду к третьему периоду четвёртого матча серии с «Авангардом» (3:1). Магнитогорцы после второго периода уступали со счётом 0:1.

— Пришлось ли как-то дополнительно настраивать команду перед третьим периодом?

— В таких стрессовых ситуациях говорить что-то глобальное хоккеистам нельзя. У многих, как мне кажется, мозг отключается, большую часть информации они не слышат. Здесь нужны общие фразы, как-то подбодрить, поддержать. Конечно, мы кое-какие тактические моменты поправили, но, опять же, ничего глобального.

— Насколько довольны Набоковым?

— Мы выиграли – значит, я доволен, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.