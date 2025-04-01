Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нам не хватило момента, чтобы сделать 2:0». Ги Буше — о поражении от «Металлурга»

«Нам не хватило момента, чтобы сделать 2:0». Ги Буше — о поражении от «Металлурга»
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение в четвёртом матче серии с «Металлургом» (1:3). Омский клуб вёл в счёте на протяжении большей части матча и пропустил победный гол за две минуты до конца встречи. Счёт в серии стал 3-1 в пользу омского клуба.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
01 апреля 2025, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Чистяков (Каблуков) – 02:57 (5x5)     1:1 Михайлис (Зернов, Орехов) – 46:44 (5x5)     1:2 Джонсон (Камалов) – 57:48 (5x5)     1:3 Орехов – 58:11 (en)    

— Боевой матч, как и все прошлые. Нам не хватило момента, чтобы забить с добивания или поймать отскок, чтобы сделать счёт 2:0. Сопернику же это удалось. Всё очень просто.

— С третьего периода «Авангард» стал сушить результат?
— Нет, мы играли так же, как и до этого, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Пятый матч серии состоится в Магнитогорске. Встреча пройдёт 3 апреля.

Материалы по теме
Видео
«Металлург» вырвал победу у «Авангарда» на последних минутах и сократил отставание в серии
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android