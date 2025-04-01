«Нам не хватило момента, чтобы сделать 2:0». Ги Буше — о поражении от «Металлурга»
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение в четвёртом матче серии с «Металлургом» (1:3). Омский клуб вёл в счёте на протяжении большей части матча и пропустил победный гол за две минуты до конца встречи. Счёт в серии стал 3-1 в пользу омского клуба.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
01 апреля 2025, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Чистяков (Каблуков) – 02:57 (5x5) 1:1 Михайлис (Зернов, Орехов) – 46:44 (5x5) 1:2 Джонсон (Камалов) – 57:48 (5x5) 1:3 Орехов – 58:11 (en)
— Боевой матч, как и все прошлые. Нам не хватило момента, чтобы забить с добивания или поймать отскок, чтобы сделать счёт 2:0. Сопернику же это удалось. Всё очень просто.
— С третьего периода «Авангард» стал сушить результат?
— Нет, мы играли так же, как и до этого, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Пятый матч серии состоится в Магнитогорске. Встреча пройдёт 3 апреля.
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