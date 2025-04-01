«Нам не хватило момента, чтобы сделать 2:0». Ги Буше — о поражении от «Металлурга»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение в четвёртом матче серии с «Металлургом» (1:3). Омский клуб вёл в счёте на протяжении большей части матча и пропустил победный гол за две минуты до конца встречи. Счёт в серии стал 3-1 в пользу омского клуба.

— Боевой матч, как и все прошлые. Нам не хватило момента, чтобы забить с добивания или поймать отскок, чтобы сделать счёт 2:0. Сопернику же это удалось. Всё очень просто.

— С третьего периода «Авангард» стал сушить результат?

— Нет, мы играли так же, как и до этого, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Пятый матч серии состоится в Магнитогорске. Встреча пройдёт 3 апреля.