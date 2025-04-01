Ги Буше: если бы у «Металлурга» была новая суперстратегия, то «Авангард» бы проиграл 0:6

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что «Металлург» (1:3) ничем его не удивил в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф. Омичи впервые в серии потерпели поражение.

— Удивил ли чем-то «Металлург» сегодня?

— Нет, всё было по-прежнему. В целом матчи идут с минимальной разницей в счёте. Но чего ещё ожидать, когда играешь с действующим чемпионом? Они борются, сражаются, хотят побеждать. Если бы была какая-то новая суперстратегия с их стороны сегодня, то мы бы проиграли 0:6. Этого же не произошло. Мы долго вели 1:0 и много хорошего сделали, но, к сожалению, этого не хватило, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.