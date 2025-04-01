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Ги Буше: если бы у «Металлурга» была новая суперстратегия, то «Авангард» бы проиграл 0:6

Ги Буше: если бы у «Металлурга» была новая суперстратегия, то «Авангард» бы проиграл 0:6
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что «Металлург» (1:3) ничем его не удивил в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф. Омичи впервые в серии потерпели поражение.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
01 апреля 2025, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Чистяков (Каблуков) – 02:57 (5x5)     1:1 Михайлис (Зернов, Орехов) – 46:44 (5x5)     1:2 Джонсон (Камалов) – 57:48 (5x5)     1:3 Орехов – 58:11 (en)    

— Удивил ли чем-то «Металлург» сегодня?
— Нет, всё было по-прежнему. В целом матчи идут с минимальной разницей в счёте. Но чего ещё ожидать, когда играешь с действующим чемпионом? Они борются, сражаются, хотят побеждать. Если бы была какая-то новая суперстратегия с их стороны сегодня, то мы бы проиграли 0:6. Этого же не произошло. Мы долго вели 1:0 и много хорошего сделали, но, к сожалению, этого не хватило, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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