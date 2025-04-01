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Ги Буше рассказал, почему в плей-офф за «Авангард» не играет Эмиль Галимов

Ги Буше рассказал, почему в плей-офф за «Авангард» не играет Эмиль Галимов
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал, почему в плей-офф не играет нападающий Эмиль Галимов, и о травме защитника Алекса Гранта.

— Надолго ли выбыл Алекс Грант?
— Потеря Гранта ощущается, она значимая. Мы надеемся, что в скором времени он вернётся в состав, потому что он шикарный защитник, который знает, как распоряжаться шайбой. При этом стоит отметить, что, когда его не было в матчах регулярки, мы всё равно находили пути к победе.

— Почему Эмиль Галимов не играет в плей-офф?
— Он не проходит в состав, потому что другие ребята опережают его. Он отсутствовал почти всё время, которое я руковожу командой, и сложно предположить, что тот игрок, который не тренировался и не знает систему, будет лучше других. Здесь нет ничьей вины, просто так сложилось, что он отсутствовал, когда мы работали, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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