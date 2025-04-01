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«Хорошо, что мы не сдались». Капитан «Металлурга» — о первой победе над «Авангардом»

«Хорошо, что мы не сдались». Капитан «Металлурга» — о первой победе над «Авангардом»
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Капитан «Металлурга» Егор Яковлев оценил первую победу в серии с «Авангардом» (3:1). Магнитогорский клуб уступает в серии со счётом 1-3.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
01 апреля 2025, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Чистяков (Каблуков) – 02:57 (5x5)     1:1 Михайлис (Зернов, Орехов) – 46:44 (5x5)     1:2 Джонсон (Камалов) – 57:48 (5x5)     1:3 Орехов – 58:11 (en)    

— Как ни тренируйся, всегда тяжеловато входить в серию, особенно с таким непростым соперником. Считаю, что справился неплохо, и хорошо, конечно, что победили.

— Настраивали ребят перед игрой дополнительно, используя свой опыт?
— Да мы много разговаривали, общались, и это дало свои плоды. Но и отступать уже некуда было, поэтому выдали такую хорошую командную победу.

— С чем связано нервное начало в исполнении «Металлурга»?
— Опять же, мы играем против очень хорошей команды. Они хотели начать сильно, хорошо, что мы не сдались, когда пропустили гол, переломили и выиграли.

— Почему, на ваш взгляд, счёт вообще стал 0-3 в серии равных соперников?
— Действительно, равные соперники и равная игра. Наверное, если не брать первый матч. В таких играх всё решают мелочи, удача, где-то сопернику больше везло, а сегодня нам. Удачу нужно заслужить, и сегодня мы сделали больше для этого, — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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