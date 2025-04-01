«Хорошо, что мы не сдались». Капитан «Металлурга» — о первой победе над «Авангардом»

Капитан «Металлурга» Егор Яковлев оценил первую победу в серии с «Авангардом» (3:1). Магнитогорский клуб уступает в серии со счётом 1-3.

— Как ни тренируйся, всегда тяжеловато входить в серию, особенно с таким непростым соперником. Считаю, что справился неплохо, и хорошо, конечно, что победили.

— Настраивали ребят перед игрой дополнительно, используя свой опыт?

— Да мы много разговаривали, общались, и это дало свои плоды. Но и отступать уже некуда было, поэтому выдали такую хорошую командную победу.

— С чем связано нервное начало в исполнении «Металлурга»?

— Опять же, мы играем против очень хорошей команды. Они хотели начать сильно, хорошо, что мы не сдались, когда пропустили гол, переломили и выиграли.

— Почему, на ваш взгляд, счёт вообще стал 0-3 в серии равных соперников?

— Действительно, равные соперники и равная игра. Наверное, если не брать первый матч. В таких играх всё решают мелочи, удача, где-то сопернику больше везло, а сегодня нам. Удачу нужно заслужить, и сегодня мы сделали больше для этого, — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.