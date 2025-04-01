Форвард «Авангарда» Якупов: кто сказал, что будет легко? «Металлург» умеет играть в хоккей

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов прокомментировал первое поражение от «Металлурга» (1:3) в четвёртом матче серии.

— Наверное, по счёту мы были ближе после второго периода к победе, но никто ничего не гарантирует, а игра длится 60 минут. К тому же «Металлург» хотел отыграться, они цеплялись до конца. С нашей стороны — хорошая игра, но были моменты, которые в предыдущих играх быстро исключали и перезагружались, а сегодня долго не могли перестроиться по некоторым компонентам.

— В начале третьего периода «Авангард» сознательно начал закрываться?

— Да я бы так не сказал, но «Металлург» тоже хорошо играет, про это нельзя забывать. Они чемпионы, умеют играть в хоккей, у них есть характер. Не стоит концентрироваться только на одной команде в таких ситуациях.

— Насколько обидно проиграть, не закрыть серию сегодня?

— Конечно, это обидно, особенно когда ты ведёшь в счёте в третьем периоде. Но нельзя голову пеплом посыпать. Сейчас отдохнём, восстановимся, посмотрим видео и будем готовиться к следующей игре. Психологически всё нормально, кто сказал, что будет легко?

— У тебя только одно очко в этой серии. Тебя это беспокоит?

— Да победить просто хочется. Очки, результативность…Конечно, как нападающему мне хочется забивать и отдавать, но пока идёт так. Нужно, значит, хорошо делать какие-то другие вещи, работать больше. Я нормально эту ситуацию принимаю, — передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.