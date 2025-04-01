Тренерский штаб «Автомобилиста» произвёл обратную замену вратаря на старте 3-го периода
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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» в эти минуты проходит четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимает на своём льду екатеринбургский «Автомобилист». Идёт третий период — счёт 6:2 в пользу казанцев.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
01 апреля 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
7 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Фальковский (Семёнов) – 01:02 (5x5) 2:0 Барабанов – 05:51 (5x5) 3:0 Сафонов (Галимов, Фальковский) – 09:10 (5x5) 4:0 Дыняк (Кошелев) – 10:56 (5x5) 4:1 Голышев – 24:20 (5x5) 4:2 Шаров (Трямкин, Зборовский) – 30:32 (5x5) 5:2 Петан (Семёнов) – 32:55 (5x5) 6:2 Барабанов (Миллер, Яшкин) – 35:59 (5x4) 7:2 Галимов (Марченко, Барабанов) – 55:19 (5x5)
Стартовый голкипер «Автомобилиста» Владимир Галкин после четвёртого гола был заменён на Евгения Аликина на 11-й минуте матча. Во втором периоде Аликин пропустил две шайбы, а счёт в матче по итогам периода был 6:2. На третий период тренерский штаб «Автомобилиста» произвёл обратную замену вратаря — в игру вновь вступил Галкин.
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