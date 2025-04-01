Тренерский штаб «Автомобилиста» произвёл обратную замену вратаря на старте 3-го периода

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» в эти минуты проходит четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимает на своём льду екатеринбургский «Автомобилист». Идёт третий период — счёт 6:2 в пользу казанцев.

Стартовый голкипер «Автомобилиста» Владимир Галкин после четвёртого гола был заменён на Евгения Аликина на 11-й минуте матча. Во втором периоде Аликин пропустил две шайбы, а счёт в матче по итогам периода был 6:2. На третий период тренерский штаб «Автомобилиста» произвёл обратную замену вратаря — в игру вновь вступил Галкин.