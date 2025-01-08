«Ак Барс» разгромил «Автомобилист» в четвёртом матче и сравнял счёт в серии

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал на своём льду екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась со счётом 7:2 в пользу казанцев.

Хоккеисты «Ак Барса» ударно начали матч, забросив уже четыре шайбы к 11-й минуте матча. Стартовый голкипер «Автомобилиста» Владимир Галкин после четвёртого гола был заменён на Евгения Аликина. Шайбами в составе казанской команды отметились Степан Фальковский, Александр Барабанов, Илья Сафонов и Никита Дыняк. Во втором периоде команды забросили друг другу по две шайбы — отличились Анатолий Голышев, Александр Шаров, Никита Дыняк и Александр Барабанов, оформивший дубль. Седьмой гол казанцев в третьем периоде забил Артём Галимов.

Таким образом, счёт в серии стал равным — 2-2. Пятый матч пройдёт в Екатеринбурге 3 апреля.