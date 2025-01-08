ХК ЦСКА второй раз подряд обыграл минское «Динамо» и сделал счёт в серии равным — 2-2

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал на своём льду минское «Динамо». Встреча завершилась победой армейцев со счётом 2:1.

Первый период прошёл в постоянных стычках, эмоции на старте матча били через край. Однако счёт команды смогли открыть лишь в третьем периоде. На 42-й минуте нападающий ЦСКА Кирилл Долженков поразил девятку Василия Демченко. Через несколько минут Иван Дроздов удвоил преимущество армейцев. За две минуты до конца третьего периода Виталий Пинчук размочил счёт, но большего гостям добиться не удалось.

Таким образом, ЦСКА выиграл оба матча в Москве и сравнял счёт в серии — 2-2. Пятый матч пройдёт в Минске 3 апреля.