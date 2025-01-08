«Северсталь» одержала первую победу в серии плей-офф со «Спартаком» и избежала вылета

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала на своём льду «Спартак». Победу одержали хозяева со счётом 5:2 и размочили счёт в серии 1-3.

На пятой минуте матча защитник «Спартака» Даниил Орлов открыл счёт в матче. Ключевым в матче стал второй период, который хоккеисты «Северстали» выиграли со счётом 3:0 — отличились Илья Иванцов, Давид Думбадзе и Александр Скоренов. На старте третьего периода череповецкая команда забила четвёртый гол — отличился Иван Подшивалов. «Спартак» ответил голом Михаила Мальцева. На последней минуте Иванцов голом в пустые ворота установил окончательный счёт.

Таким образом, «Северсталь» одержала первую победу в серии. Пятый матч пройдёт в Москве 3 апреля.