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Северсталь — Спартак, результат четвертого матча 1 апреля 2025, счет 5:2, плей-офф КХЛ 2024-2025 (1/8 финала, Кубок Гагарина)

«Северсталь» одержала первую победу в серии плей-офф со «Спартаком» и избежала вылета
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В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала на своём льду «Спартак». Победу одержали хозяева со счётом 5:2 и размочили счёт в серии 1-3.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
01 апреля 2025, вторник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
5 : 2
Спартак
Москва
0:1 Орлов (Ружичка, Мальцев) – 04:11 (5x5)     1:1 Иванцов (Скоренов, Чуркин) – 23:43 (5x5)     2:1 Думбадзе (Подшивалов) – 25:57 (5x5)     3:1 Скоренов (Иванцов, Муханов) – 37:11 (5x5)     4:1 Подшивалов (Думбадзе) – 40:31 (5x5)     4:2 Мальцев (Ружичка) – 44:03 (5x5)     5:2 Иванцов (Скоренов) – 59:21 (en)    

На пятой минуте матча защитник «Спартака» Даниил Орлов открыл счёт в матче. Ключевым в матче стал второй период, который хоккеисты «Северстали» выиграли со счётом 3:0 — отличились Илья Иванцов, Давид Думбадзе и Александр Скоренов. На старте третьего периода череповецкая команда забила четвёртый гол — отличился Иван Подшивалов. «Спартак» ответил голом Михаила Мальцева. На последней минуте Иванцов голом в пустые ворота установил окончательный счёт.

Таким образом, «Северсталь» одержала первую победу в серии. Пятый матч пройдёт в Москве 3 апреля.

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