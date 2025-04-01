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Нападающий «Ак Барса» Семёнов объяснил своё удаление за нарушение экипировки

Нападающий «Ак Барса» Семёнов объяснил своё удаление за нарушение экипировки
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Нападающий «Ак Барса» Кирилл Семёнов объяснил своё удаление за нарушение экипировки в четвёртом матче серии с «Автомобилистом» (7:2).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
01 апреля 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
7 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Фальковский (Семёнов) – 01:02 (5x5)     2:0 Барабанов – 05:51 (5x5)     3:0 Сафонов (Галимов, Фальковский) – 09:10 (5x5)     4:0 Дыняк (Кошелев) – 10:56 (5x5)     4:1 Голышев – 24:20 (5x5)     4:2 Шаров (Трямкин, Зборовский) – 30:32 (5x5)     5:2 Петан (Семёнов) – 32:55 (5x5)     6:2 Барабанов (Миллер, Яшкин) – 35:59 (5x4)     7:2 Галимов (Марченко, Барабанов) – 55:19 (5x5)    

«Не нужно что-то ожидать от соперника, нужно выходить и готовиться к каждой смене, и нам воздастся за нашу работу. О результативности в таких матчах идти речи не должно, здесь главное – победа. С голом Петана игровой момент, здорово отдал подкидку, удалось выманить на себя вратаря, все поверили, что я буду бросать. Рабочий гол, перед этим Яшкин пробил по борту, и за счёт этого мы начали атаку.

Этот матч придаст уверенности ребятам в реализации моментов, раньше не могли реализовать, сейчас это поможет раскрепоститься. Но не нужно смотреть на имена, забивает и побеждает команда.

Моё удаление? Вышел с лавки с расстёгнутым шлемом, как оказалось, до этого мне попали в голову, видимо, тогда он расстегнулся, не увидел. Шлем на скамейке штрафников я не снимал, глупое удаление получилось, команду подводить на ровном месте ни у кого мысли не возникнет. Это случайность», – передаёт слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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