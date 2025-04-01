Нападающий «Ак Барса» Семёнов объяснил своё удаление за нарушение экипировки

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Семёнов объяснил своё удаление за нарушение экипировки в четвёртом матче серии с «Автомобилистом» (7:2).

«Не нужно что-то ожидать от соперника, нужно выходить и готовиться к каждой смене, и нам воздастся за нашу работу. О результативности в таких матчах идти речи не должно, здесь главное – победа. С голом Петана игровой момент, здорово отдал подкидку, удалось выманить на себя вратаря, все поверили, что я буду бросать. Рабочий гол, перед этим Яшкин пробил по борту, и за счёт этого мы начали атаку.

Этот матч придаст уверенности ребятам в реализации моментов, раньше не могли реализовать, сейчас это поможет раскрепоститься. Но не нужно смотреть на имена, забивает и побеждает команда.

Моё удаление? Вышел с лавки с расстёгнутым шлемом, как оказалось, до этого мне попали в голову, видимо, тогда он расстегнулся, не увидел. Шлем на скамейке штрафников я не снимал, глупое удаление получилось, команду подводить на ровном месте ни у кого мысли не возникнет. Это случайность», – передаёт слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.