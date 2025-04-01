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Сафонов — о 7:2 с «Автомобилистом»: будем переносить этот настрой на следующие матчи

Сафонов — о 7:2 с «Автомобилистом»: будем переносить этот настрой на следующие матчи
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Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов оценил разгромную победу над «Автомобилистом» (7:2) в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф. Счёт в серии стал равным — 2-2.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
01 апреля 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
7 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Фальковский (Семёнов) – 01:02 (5x5)     2:0 Барабанов – 05:51 (5x5)     3:0 Сафонов (Галимов, Фальковский) – 09:10 (5x5)     4:0 Дыняк (Кошелев) – 10:56 (5x5)     4:1 Голышев – 24:20 (5x5)     4:2 Шаров (Трямкин, Зборовский) – 30:32 (5x5)     5:2 Петан (Семёнов) – 32:55 (5x5)     6:2 Барабанов (Миллер, Яшкин) – 35:59 (5x4)     7:2 Галимов (Марченко, Барабанов) – 55:19 (5x5)    

«Хорошее начало, хорошие голы. Будем стараться переносить этот настрой на следующие матчи. Приятно забивать, давно хотел, ждал. Слава богу получилось, принёс команде пользу. Не всегда получается начинать хорошо первый период, где-то даём фору.

Сегодня здорово вышли, правильно сыграли в начале встречи и продолжили в таком же ритме», – передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Пятый матч серии пройдёт 3 апреля в Екатеринбурге.

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