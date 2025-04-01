Главный тренер «Автомобилиста» объяснил двойную замену вратаря в матче с «Ак Барсом»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин объяснил двойную замену вратаря в четвёртом матче серии с «Ак Барсом» (7:2).
«С пробуксовкой начали. Сумасшедшую игру показал «Ак Барс», нам не хватило где-то фокуса, концентрации в пропущенных голах. Поблагодарил команду, показали мужской хоккей, всё равно не уступали. Отдаём должное сопернику, «Ак Барс» провёл лучшую игру. Мастеровитые игроки у них. Немного фокуса нам не хватило.
Почему меняли вратаря? Так обстоятельства сложились. Чутьё подсказало, не сработало. Решили, что будет играть Галкин, его вины в пропущенных шайбах нет. Сделали замены, готовимся дальше. Обратная замена – посмотрим, что дальше будет. Первый гол «Ак Барса»? Я его не видел, если честно», – передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
- 1 апреля 2025
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