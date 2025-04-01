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Главный тренер «Автомобилиста» объяснил двойную замену вратаря в матче с «Ак Барсом»

Главный тренер «Автомобилиста» объяснил двойную замену вратаря в матче с «Ак Барсом»
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин объяснил двойную замену вратаря в четвёртом матче серии с «Ак Барсом» (7:2).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
01 апреля 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
7 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Фальковский (Семёнов) – 01:02 (5x5)     2:0 Барабанов – 05:51 (5x5)     3:0 Сафонов (Галимов, Фальковский) – 09:10 (5x5)     4:0 Дыняк (Кошелев) – 10:56 (5x5)     4:1 Голышев – 24:20 (5x5)     4:2 Шаров (Трямкин, Зборовский) – 30:32 (5x5)     5:2 Петан (Семёнов) – 32:55 (5x5)     6:2 Барабанов (Миллер, Яшкин) – 35:59 (5x4)     7:2 Галимов (Марченко, Барабанов) – 55:19 (5x5)    

«С пробуксовкой начали. Сумасшедшую игру показал «Ак Барс», нам не хватило где-то фокуса, концентрации в пропущенных голах. Поблагодарил команду, показали мужской хоккей, всё равно не уступали. Отдаём должное сопернику, «Ак Барс» провёл лучшую игру. Мастеровитые игроки у них. Немного фокуса нам не хватило.

Почему меняли вратаря? Так обстоятельства сложились. Чутьё подсказало, не сработало. Решили, что будет играть Галкин, его вины в пропущенных шайбах нет. Сделали замены, готовимся дальше. Обратная замена – посмотрим, что дальше будет. Первый гол «Ак Барса»? Я его не видел, если честно», – передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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