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Заварухин — о переговорах Блэкера с «Авангардом»: у каждого есть контракт и обязательства

Заварухин — о переговорах Блэкера с «Авангардом»: у каждого есть контракт и обязательства
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал возможные переговоры защитника своей команды Джесси Блэкера с «Авангардом».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
01 апреля 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
7 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Фальковский (Семёнов) – 01:02 (5x5)     2:0 Барабанов – 05:51 (5x5)     3:0 Сафонов (Галимов, Фальковский) – 09:10 (5x5)     4:0 Дыняк (Кошелев) – 10:56 (5x5)     4:1 Голышев – 24:20 (5x5)     4:2 Шаров (Трямкин, Зборовский) – 30:32 (5x5)     5:2 Петан (Семёнов) – 32:55 (5x5)     6:2 Барабанов (Миллер, Яшкин) – 35:59 (5x4)     7:2 Галимов (Марченко, Барабанов) – 55:19 (5x5)    

«Индивидуальные ошибки? Посмотрим, разберём игру, ошибки. Всё равно похвалил команду за характер. «Ак Барс» провёл феноменальную игру, мастера решили исход. «Ак Барс» очень сильно сыграл. Поговорим с лидерами, но Голышев забил. Тоже показал мастерство.

Максим Денежкин приносит удачу? Если приносит, тогда вернём его. Джесси Блэкер проводит переговоры с «Авангардом»? А не с «Ак Барсом»? Я думал с «Ак Барсом», что-то такое слышал. У нас не было таких историй, но лето поставит всё на своё место, в какой команде будет какой игрок. А сейчас об этом говорить рано.

У каждого игрока есть контракт, он должен свои обязательства перед клубом выполнять. А там уже летом вы увидите одни из первых, кто куда перешёл. Эту тему мы не поднимаем, у нас отличный коллектив, отличная раздевалка, хорошая атмосфера в команде. На мотивацию игрока возможный переход не влияет, это совсем другое.

Зачем выбросил шайбу на трибуны? Это не суеверия, у меня там друг сидел на трибунах, я хотел ему бросить шайбу», – передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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