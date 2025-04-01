Заварухин — о переговорах Блэкера с «Авангардом»: у каждого есть контракт и обязательства

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал возможные переговоры защитника своей команды Джесси Блэкера с «Авангардом».

«Индивидуальные ошибки? Посмотрим, разберём игру, ошибки. Всё равно похвалил команду за характер. «Ак Барс» провёл феноменальную игру, мастера решили исход. «Ак Барс» очень сильно сыграл. Поговорим с лидерами, но Голышев забил. Тоже показал мастерство.

Максим Денежкин приносит удачу? Если приносит, тогда вернём его. Джесси Блэкер проводит переговоры с «Авангардом»? А не с «Ак Барсом»? Я думал с «Ак Барсом», что-то такое слышал. У нас не было таких историй, но лето поставит всё на своё место, в какой команде будет какой игрок. А сейчас об этом говорить рано.

У каждого игрока есть контракт, он должен свои обязательства перед клубом выполнять. А там уже летом вы увидите одни из первых, кто куда перешёл. Эту тему мы не поднимаем, у нас отличный коллектив, отличная раздевалка, хорошая атмосфера в команде. На мотивацию игрока возможный переход не влияет, это совсем другое.

Зачем выбросил шайбу на трибуны? Это не суеверия, у меня там друг сидел на трибунах, я хотел ему бросить шайбу», – передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.