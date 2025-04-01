Гатиятулин: ранее в серии ни в чём «Автомобилисту» мы не уступали, преимущества не было

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал разгромную победу в четвёртом матче серии с «Автомобилистом» (7:2).
«Хорошая командная победа. Идёт серия, играют два равных соперника. Инициатива переходит от одной команды к другой. У нас было больше хороших отрезков. Не скажу, что проваливали старт до этого, только по счёту, но не по игре. Нужно смотреть на отдельные отрезки, где-то не выполняли игровое задание.
Раскатки проводим, когда поздние матчи, когда ранние – нет времени на восстановление. Ребята и раньше готовы были к началу матча, мы не уступали в предыдущих матчах ни в чём, кроме счёта, преимущества соперника я не видел.
В своей карьере я был в разных ситуациях, стараюсь этот опыт учитывать. Говорим с ребятами, с тренерским штабом. В моменте с первым голом «Автомобилиста» показалось, что был пас рукой. Попросили посмотреть этот момент. Там было нарушение до взятия ворот, но мы доверяем судьям», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
- 1 апреля 2025
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