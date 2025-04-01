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Гатиятулин: ранее в серии ни в чём «Автомобилисту» мы не уступали, преимущества не было

Гатиятулин: ранее в серии ни в чём «Автомобилисту» мы не уступали, преимущества не было
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал разгромную победу в четвёртом матче серии с «Автомобилистом» (7:2).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
01 апреля 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
7 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Фальковский (Семёнов) – 01:02 (5x5)     2:0 Барабанов – 05:51 (5x5)     3:0 Сафонов (Галимов, Фальковский) – 09:10 (5x5)     4:0 Дыняк (Кошелев) – 10:56 (5x5)     4:1 Голышев – 24:20 (5x5)     4:2 Шаров (Трямкин, Зборовский) – 30:32 (5x5)     5:2 Петан (Семёнов) – 32:55 (5x5)     6:2 Барабанов (Миллер, Яшкин) – 35:59 (5x4)     7:2 Галимов (Марченко, Барабанов) – 55:19 (5x5)    

«Хорошая командная победа. Идёт серия, играют два равных соперника. Инициатива переходит от одной команды к другой. У нас было больше хороших отрезков. Не скажу, что проваливали старт до этого, только по счёту, но не по игре. Нужно смотреть на отдельные отрезки, где-то не выполняли игровое задание.

Раскатки проводим, когда поздние матчи, когда ранние – нет времени на восстановление. Ребята и раньше готовы были к началу матча, мы не уступали в предыдущих матчах ни в чём, кроме счёта, преимущества соперника я не видел.

В своей карьере я был в разных ситуациях, стараюсь этот опыт учитывать. Говорим с ребятами, с тренерским штабом. В моменте с первым голом «Автомобилиста» показалось, что был пас рукой. Попросили посмотреть этот момент. Там было нарушение до взятия ворот, но мы доверяем судьям», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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