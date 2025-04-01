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Главный тренер «Ак Барса» рассказал о состоянии здоровья Лямкина и Яшкина

Главный тренер «Ак Барса» рассказал о состоянии здоровья Лямкина и Яшкина
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о состоянии здоровья защитника Никиты Лямкина и нападающего Дмитрия Яшкина, получивших повреждения в четвёртом матче серии с «Автомобилистом» (7:2).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
01 апреля 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
7 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Фальковский (Семёнов) – 01:02 (5x5)     2:0 Барабанов – 05:51 (5x5)     3:0 Сафонов (Галимов, Фальковский) – 09:10 (5x5)     4:0 Дыняк (Кошелев) – 10:56 (5x5)     4:1 Голышев – 24:20 (5x5)     4:2 Шаров (Трямкин, Зборовский) – 30:32 (5x5)     5:2 Петан (Семёнов) – 32:55 (5x5)     6:2 Барабанов (Миллер, Яшкин) – 35:59 (5x4)     7:2 Галимов (Марченко, Барабанов) – 55:19 (5x5)    

«В плей-офф нет случайных команд, трудно назвать пару, где есть явный фаворит. У нас тоже серия напряжённая, не нужно дополнительных слов. Все профессионалы, и на каждый матч настрой предельный. Выходим побеждать, но не всегда всё получается. Идёт плей-офф, все понимают, насколько важен каждый матч. Порадовались — и надо начинать всё заново.

Каждый матч мы анализируем, смотрим на функциональное состояние игроков, и дальше уже будем двигаться по этой схеме. У каждого звена есть своя функция, с основной функцией звено Эрика О’Делла справляется, как и звено Кателевского.

Замалтдинов? Не всё происходит так, как мы хотим. Идёт плей-офф, это напряжённая серия. Сделали ставку на тех, кто начал матч. Лямкин? Никитой занимаются доктора, пока кажется, что ничего серьёзного. Яшкин? Я про сотрясение ничего не слышал», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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