Главный тренер «Ак Барса» рассказал о состоянии здоровья Лямкина и Яшкина

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о состоянии здоровья защитника Никиты Лямкина и нападающего Дмитрия Яшкина, получивших повреждения в четвёртом матче серии с «Автомобилистом» (7:2).
«В плей-офф нет случайных команд, трудно назвать пару, где есть явный фаворит. У нас тоже серия напряжённая, не нужно дополнительных слов. Все профессионалы, и на каждый матч настрой предельный. Выходим побеждать, но не всегда всё получается. Идёт плей-офф, все понимают, насколько важен каждый матч. Порадовались — и надо начинать всё заново.
Каждый матч мы анализируем, смотрим на функциональное состояние игроков, и дальше уже будем двигаться по этой схеме. У каждого звена есть своя функция, с основной функцией звено Эрика О’Делла справляется, как и звено Кателевского.
Замалтдинов? Не всё происходит так, как мы хотим. Идёт плей-офф, это напряжённая серия. Сделали ставку на тех, кто начал матч. Лямкин? Никитой занимаются доктора, пока кажется, что ничего серьёзного. Яшкин? Я про сотрясение ничего не слышал», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
- 1 апреля 2025
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